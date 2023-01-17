Иван Игнатьев: фото с минералкой — символ переосознания прошлогодней ситуации

Форвард «Локомотива» Иван Игнатьев объяснил, почему в свой день рождения, 6 января, поделился в соцсетях фотографией, на которой он держит бутылку с минеральной водой. Напомним, годом ранее нападающий опубликовал видео, на котором он танцует на пляже с бутылкой пива в руках.



«Было ли это отсылкой к фото с бутылкой пива? Не то чтобы отсылка… Скажем так, это символ переосознания той ситуации. До сих пор настаиваю, что тогда ничего сверхъестественного не произошло. Многие, да вообще почти все могут позволить себе выпить пиво в отпуске. Что тут такого? Моя проблема была в том, что выставил всё это публично. Тем более что тогда был не лучший период для меня. Дал дополнительный повод себя пообсуждать, а вам, журналистам, это и было нужно. Тогда, кстати, многие меня поддержали. Но это — чёрное пятно на моей карьере, и его инициатором стал я», — приводит слова футболиста «Матч ТВ».