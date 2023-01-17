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Каземиро не хотел покидать поле для получения медицинской помощи в игре с «Манчестер Сити»

Каземиро не хотел покидать поле для получения медицинской помощи в игре с «Манчестер Сити»
Каземиро
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Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро во время дерби с соседями из «Сити» был настолько вовлечён в игру, что в одном из эпизодов не хотел покидать поле, чтобы получить помощь врача команды.

Каземиро не хочет покидать поле в матче с «Сити»

Каземиро не хочет покидать поле в матче с «Сити»

Фото: Скриншот из трансляции

Хавбек помог «красным дьяволам» одержать важную победу в принципиальном матче – после гола Джека Грилиша на 60-й минуте встречи «Юнайтед» ответил мячами Бруно Фернандеша и Маркуса Рашфорда. Голевую передачу на португальца выполнил Каземиро.

Победа позволила команде Эрика тен Хага сократить отставание от «горожан» до одного балла – в активе «красных дьяволов» теперь 38 очков после 18 встреч.

Каземиро перешёл в клуб из Манчестера из «Реала» минувшим летом. В 15 матчах АПЛ он забил три гола и стал автором двух результативных передач.

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