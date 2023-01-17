Шакира выставила фигуру ведьмы на балкон, который выходит к дому матери Пике

Бывшая жена экс-защитника «Барселоны» Жерара Пике, известная певица Шакира, на балконе своего дома выставила фигуру ведьмы, которая смотрит в сторону особняка матери футболиста.
Дом Шакиры в Барселоне находится неподалеку от жилья её бывшей свекрови, и певица не упустила возможности сделать ещё один выпад в сторону футболиста.
Фигура ведьмы на балконе Шакиры
Фото: Из соцсетей
«На балконе действительно была чёрная ведьма в натуральную величину с белой бородой», — написал журналист Марк Лейрадо Миллан, который получил эту информацию от поклонника Шакиры и решил лично её проверить.
Напомним, 12 января певица Шакира выпустила новую песню под названием BZRP Music Sessions #53, посвящённую его бывшему мужу Жерару Пике. Песня по большей части высмеивает бывшего супруга и его новую девушку Клару Чиа Марти, выставляя их в негативном свете.
Пике пересел за руль Renault после песни Шакиры:
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