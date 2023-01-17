Гаджи Гаджиев: не планирую делать Fan ID. РПЛ буду смотреть по телевизору

Известный тренер Гаджи Гаджиев сообщил, что не планирует оформлять паспорт болельщика (Fan ID) для посещения матчей Российской Премьер-Лиги.
«Не планирую делать Fan ID. Я ни за, ни против — там есть плюсы и минусы. Можно было бы это всё отрегулировать и сделать более гибко. Не буду делать по той простой причине, что в Махачкале, где я сейчас работаю, без Fan ID можно ходить на «Динамо» в Первой лиге. Премьер-лигу буду смотреть по телевизору», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, наличие Fan ID требовалось с начала сезона при посещении домашних матчей «Урала», «Сочи», «Пари Нижний Новгород», «Ростова» и самарских «Крыльев Советов». С 1 декабря прошлого года закон о паспорте болельщика распространился на оставшиеся 11 стадионов клубов Премьер-Лиги.
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