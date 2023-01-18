Борис Рапопорт: сделка с «Коринтиансом» — вынужденная для «Зенита»

Бывший спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт высказался о новых приобретениях команды из бразильского «Коринтианса».
«Сделка с «Коринтиансом» — вынужденная. Потому что нападающий Юри Алберто не захотел играть в Петербурге. В него были вложены деньги. Клуб «Коринтианс», куда ушёл летом Алберто, предложил такую схему. Всё же игроки в Бразилии высокого уровня. Я не уверен даже, что в сложившейся ситуации «Зенит» их сильно просматривал. «Коринтианс» предложил кого-то — «Зенит» согласился. Ну, может, Семак смотрел.
Сделка, повторюсь, — во многом, вынужденная. Потому что Юри Алберто — интересный форвард. «Зениту» нужно вернуть свои деньги. А деньги там немаленькие. Сейчас же такое время, что вообще можно ничего не получить за игроков. А тут хоть какой-то вариант.
Ставка на бразильцев понятна. Вспомните, сколько лет «Шахтёр» их покупал, выходил с ними в Лигу чемпионов, зарабатывал на продажах игроков. Бразильский рынок — очень серьёзный. К тому же европейцы в наш чемпионат сейчас не поедут, мы можем ориентироваться в селекции только на Латинскую Америку, Африку, Азию», – приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».
- 18 января 2023
-
07:26
-
07:09
-
07:05
-
06:49
-
06:34
-
05:38
-
05:16
-
04:59
-
04:50
-
04:16
-
03:58
-
03:57
-
03:50
-
03:37
-
03:33
-
03:22
-
03:14
-
03:02
-
02:08
-
01:59
-
01:49
-
01:37
-
01:35
-
00:59
-
00:53
-
00:52
-
00:41
-
00:37
-
00:17
-
00:13
- 17 января 2023
-
23:55
-
23:49
-
23:37
-
23:37
-
23:19