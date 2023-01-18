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Борис Рапопорт: сделка с «Коринтиансом» — вынужденная для «Зенита»

Борис Рапопорт: сделка с «Коринтиансом» — вынужденная для «Зенита»
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Бывший спортивный директор «Зенита» Борис Рапопорт высказался о новых приобретениях команды из бразильского «Коринтианса».

«Сделка с «Коринтиансом» — вынужденная. Потому что нападающий Юри Алберто не захотел играть в Петербурге. В него были вложены деньги. Клуб «Коринтианс», куда ушёл летом Алберто, предложил такую схему. Всё же игроки в Бразилии высокого уровня. Я не уверен даже, что в сложившейся ситуации «Зенит» их сильно просматривал. «Коринтианс» предложил кого-то — «Зенит» согласился. Ну, может, Семак смотрел.

Сделка, повторюсь, — во многом, вынужденная. Потому что Юри Алберто — интересный форвард. «Зениту» нужно вернуть свои деньги. А деньги там немаленькие. Сейчас же такое время, что вообще можно ничего не получить за игроков. А тут хоть какой-то вариант.

Ставка на бразильцев понятна. Вспомните, сколько лет «Шахтёр» их покупал, выходил с ними в Лигу чемпионов, зарабатывал на продажах игроков. Бразильский рынок — очень серьёзный. К тому же европейцы в наш чемпионат сейчас не поедут, мы можем ориентироваться в селекции только на Латинскую Америку, Африку, Азию», – приводит слова Рапопорта «РБ Спорт».

«Не стоит даже проездного на автобус». «Зенит» берёт слабейшего бразильца в своей истории? «Не стоит даже проездного на автобус». «Зенит» берёт слабейшего бразильца в своей истории?
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