«Рома» продлит соглашение с Кристанте

«Рома» продлит контракт с хавбеком Брианом Кристанте, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, в ближайшее время команды из столицы Италии подпишет новое соглашение с 27-летним футболистом до конца июня 2027 года с зарплатой в € 3 млн в год. Ещё € 0,5 млн полагаются игроку в качестве бонусов.

Кристанте выступает за «Рому» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне Бриан забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 25 встречах за римлян. Нынешний контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2024 года.

В минувшие выходные подопечные Жозе Моуринью проводили матч 18-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной». Римляне сумели добиться победы в родных стенах со счётом 2:0. Команда имеет в своём активе 34 балла и занимает 7-е место в турнирной таблице.

«Рома» победила «Сандерленд» в товарищеском матче. Видеоролик: