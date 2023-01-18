Джованни Симеоне — о вылете «Наполи» из Кубка Италии: иногда исход встречи решает удача
Поделиться
Полузащитник «Наполи» Джованни Симеоне прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Кремонезе» (2:2, 4:5 — по пенальти) и вылет команды из турнира.
«Это определённо не та игра, которую мы хотели показать. В первом тайме мы были медлительными, потом начали находить правильные комбинации. Хочу извиниться за результат. мы старались, бились, пытались, но у нас не получилось. Иногда исход встречи решает удача», — приводит слова Симеоне Sky Sport Italia.
Напомним, в четвертьфинале Кубка Италии «Кремонезе» сыграет с «Ромой». Действующим обладателем трофея является миланский «Интер».
«Наполи» проведёт следующий матч 21 января. Соперником неаполитанцев в игре чемпионата Италии будет «Салернитана».
Новость по темеСпаллетти высказался о вылете «Наполи» из Кубка Италии
Комментарии
- 18 января 2023
-
10:41
-
10:39
-
10:27
-
10:11
-
10:08
-
10:06
-
09:44
-
09:43
-
09:39
-
09:22
-
08:30
-
07:54
-
07:51
-
07:26
-
07:09
-
07:05
-
06:49
-
06:34
-
05:38
-
05:16
-
04:59
-
04:50
-
04:16
-
03:58
-
03:57
-
03:50
-
03:37
-
03:33
-
03:22
-
03:14
-
03:02
-
02:08
-
01:59
-
01:49
-
01:37
Партнерский контент