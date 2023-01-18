Джованни Симеоне — о вылете «Наполи» из Кубка Италии: иногда исход встречи решает удача

Полузащитник «Наполи» Джованни Симеоне прокомментировал поражение в матче 1/8 финала Кубка Италии с «Кремонезе» (2:2, 4:5 — по пенальти) и вылет команды из турнира.



«Это определённо не та игра, которую мы хотели показать. В первом тайме мы были медлительными, потом начали находить правильные комбинации. Хочу извиниться за результат. мы старались, бились, пытались, но у нас не получилось. Иногда исход встречи решает удача», — приводит слова Симеоне Sky Sport Italia.



Напомним, в четвертьфинале Кубка Италии «Кремонезе» сыграет с «Ромой». Действующим обладателем трофея является миланский «Интер».

«Наполи» проведёт следующий матч 21 января. Соперником неаполитанцев в игре чемпионата Италии будет «Салернитана».