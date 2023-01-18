Канчельскис: Гогниев орёт, как в зоопарке, Григорян — боксирует. Позор нашего футбола!

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис жёстко раскритиковал методы работы и поведение главного тренера подмосковных «Химок» Спартака Гогниева и экс-наставника нескольких российских команд Александра Григоряна.

«Я не смотрю на «Химки» — зачем мне это? Они ерундой занимаются. Я на «Манчестер Юнайтед» смотрю, а подмосковная команда пусть сама разбирается. «Химки» — это «Спартак», «Зенит» или ЦСКА, чтобы говорить о них? Мне не очень интересно следить на ними. Гогниев позорит российских тренеров — бегает и кричит, как в зоопарке. Это его проблемы. Ну, вот посмотришь на него и Григоряна — это позор российского футбола. Такой вот выбор у наших футбольных президентов!



Вы же видели, как Григорян бегает и кричит по раздевалке? Это разве нормально? Он говорит, что Дешам — не тренер, а Франция — не команда. А кто тогда ты такой, Григорян? Он боксирует в раздевалке. Вы можете представить, чтобы Анчелотти заходил в раздевалку и говорил: «Пацаны, берите перчатки, будем друг друга массировать!» Это нормально? Надо реально смотреть на вещи — пусть разбираются руководители, которые зовут их постоянно. Один бегает и кричит, как в зоопарке, другой — боксирует. Класс!» —приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Гогниев и Григорян регулярно оказываются в центре различных скандалов. Последним с участием наставника «Химок» стал конфликт с полузащитником подмосковного клуба Аязом Гулиевым. Григорян же столкнулся с критикой после жёстких высказываний в адрес главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.