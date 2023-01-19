«Допустил ошибку в общении с людьми уровня Галицкого». Ташуев – об уходе из «Краснодара»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, какие ошибки допустил, когда возглавлял «Краснодар».
«Уйдя из «Краснодара», понял, что совершил ошибку в общении с людьми уровня Галицкого. Он дал мне карт‑бланш, и я начал помимо своей тренерской работы лезть в управление клубом: этого убрать, того уволить. Бюджетные клубы, где я трудился до этого, выстроены иначе, в такой ситуации я ранее не находился. Хотел как лучше, но для меня вышло только хуже. После того случая прочел несколько книг по психологии. В дальнейшем такие ошибки не совершал, хотя на пути встречались очень непростые люди.
Конечно, нужно искать и познавать новое. Я закончил советскую школу тренеров, где нас научили всему. Там учился с Курбаном Бердыевым. Учили жестко, очно два года, а задания проверяли как обычной школе.
Важно разбираться в деталях. Как говорил Сократ, все знают всё и обо всём, но мало кто знает, где клюёт. Мы все глобально что‑то знаем, а вот нюансы — это сила», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».
Напомним, Ташуев возглавлял «Краснодар» с 2009 по 2010 год.
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