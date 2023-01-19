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Лорис Кариус продлил контракт с «Ньюкаслом»

Лорис Кариус продлил контракт с «Ньюкаслом»
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Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус продлил контракт с клубом до завершения сезона-2022/2023. Об этом сообщил официальный сайт «сорок».

Первоначально немецкий вратарь присоединился к «Ньюкаслу» на условиях краткосрочного контракта в сентябре 2022 года с возможностью продлить своё пребывание в клубе до июня 2023 года.

Напомним, Лорис выступал за «Ливерпуль» с 2016 года. Контракт голкипера с клубом истёк летом 2022 года. В сезоне-2020/2021 он выступал на правах аренды за берлинский «Унион».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Кариус не провёл за «Ньюкасл» ни одного матча. «Сороки» занимают четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 38 очков. Лидирует «Арсенал» (47).

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