«Лилль» включился в борьбу за подписание Шомуродова

Нападающий римской «Ромы» Эльдор Шомуродов может продолжить карьеру в чемпионате Франции. В услугах футболиста из Узбекистана заинтересован «Лилль», информирует Тuttosport.

Согласно сведениям источника, основным претендентом на подписание Шомуродова по-прежнему является «Торино». Однако туринцы не форсируют события, чем и хочет воспользоваться «Лилль», чтобы перехватить Эльдора.

Ранее СМИ сообщали, что «Рома» рассчитывает получить за переход игрока € 10 млн.

Российским болельщикам Шомуродов известен по выступлениям за «Ростов», в составе которого форвард провёл 80 матчей и забил 16 мячей. В текущем сезоне игрок сборной Узбекистана провёл за «Рому» восемь матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Шомуродов выступает за римский клуб с августа 2021 года.