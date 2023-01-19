«Факел» объявил состав на первый контрольный матч на сборах
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Сегодня, 19 января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся сербский «Спартак Суботица» и воронежский «Факел». Начало игры — в 16:00 мск.
Стартовый состав «Факела»: Свинов, Брызгалов, Морозов, Суслов, Калинин, Черов, Квеквескири, Черняков, Акбашев, Аппаев, Марков.
Сейчас воронежцы находятся на первом сборе в Турции, который проходит с 12 по 24 января в Белеке. Второй сбор команда проведёт в Ларе с 28 января по 8 февраля, а третий там же — с 12 по 23 февраля. В следующей встрече «Факел» сыграет ещё с одним сербским клубом, «Графичаром», 24 января.
Напомним, «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 13 очков после 17 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (42).
Новость по темеОпределились соперники «Факела» по контрольным матчам на сборах
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