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Федерация футбола Бразилии проведёт переговоры с Анчелотти о его приглашении в сборную

Федерация футбола Бразилии проведёт переговоры с Анчелотти о его приглашении в сборную
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Руководство бразильской конфедерации футбола (CBF) планирует в ближайшие недели провести личную встречу с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти, сообщает UOL.

«Нам нужен авторитетный тренер, который может соответствовать стандартам атакующей игры. Мы сделаем всё необходимое для отличной работы. Нам нужен преданный своему делу тренер», — заявил на прошлой неделе президент CBF Эднальдо Родригес.

Отмечается, что итальянский специалист готов выслушать предложение, но хочет отработать весь контракт с мадридским клубом. Соглашение между «Реалом» и Анчелотти действует до лета 2024 года. Позиция тренера вызвала пессимизм у руководства бразильской конфедерации, но они всё равно запланировали встречу в Испании.

Напомним, по окончании ЧМ-2022 сборную Бразилии покинул Тите. Пентакампеоны на турнире в Катаре дошли до 1/4 финала, где в серии пенальти уступили Хорватии.

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