Федерация футбола Бразилии проведёт переговоры с Анчелотти о его приглашении в сборную

Руководство бразильской конфедерации футбола (CBF) планирует в ближайшие недели провести личную встречу с главным тренером «Реала» Карло Анчелотти, сообщает UOL.



«Нам нужен авторитетный тренер, который может соответствовать стандартам атакующей игры. Мы сделаем всё необходимое для отличной работы. Нам нужен преданный своему делу тренер», — заявил на прошлой неделе президент CBF Эднальдо Родригес.



Отмечается, что итальянский специалист готов выслушать предложение, но хочет отработать весь контракт с мадридским клубом. Соглашение между «Реалом» и Анчелотти действует до лета 2024 года. Позиция тренера вызвала пессимизм у руководства бразильской конфедерации, но они всё равно запланировали встречу в Испании.



Напомним, по окончании ЧМ-2022 сборную Бразилии покинул Тите. Пентакампеоны на турнире в Катаре дошли до 1/4 финала, где в серии пенальти уступили Хорватии.

Какие сборные чаще всего играли в финалах ЧМ: