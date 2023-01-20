Гвардиола жёстко раскритиковал болельщиков «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подверг жёсткой критике поведение болельщиков «горожан», заявив, что раньше их поддержка ощущалась больше.

«С нашими болельщиками происходит тоже самое. Они молчат 45 минут. Они нас освистывают не потому что мы плохо играем, а потому что проигрываем. Раньше было по-другому. Может быть, мы слишком легко выиграли Премьер-лигу четыре раза за последние пять лет, и поэтому мы… Ну, вы знаете. На забитые голы они реагируют, но суть не в этом.

В этом мой долг, моя работа. Я хочу, чтобы наши болельщики вернулись, я хочу, чтобы фанаты были здесь. Те, кто поддерживают нас здесь, на «Этихаде», к остальным болельщикам у меня претензий нет, они лучшие», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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