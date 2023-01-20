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Соломатин: Акинфеев сто процентов является лучшим вратарём в чемпионате России

Соломатин: Акинфеев сто процентов является лучшим вратарём в чемпионате России
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Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин отреагировал на слова голкипера армейцев Игоря Акинфеева о том, что лучшими игроками команды в первой половине чемпионата стали Кирилл Набабкин и Хорхе Карраскаль.

«Любой футболист, на самом деле, когда его спрашивают, не будет называть лучшим себя. Безусловно, Игорь на протяжении долгого времени сто процентов является лучшим игроком на своей позиции. А то и вообще всего чемпионата.

Что касается Набабкина, то с приходом Федотова можно сказать, что Кирилл обрёл новое дыхание. По поводу Карраскаля, скажем так, есть вопросы. Один матч он может сыграть ярко, а в следующем быть менее заметен. Ему не хватает стабильности», – приводит слова Соломатина Metaratings.

Напомним, 36-летний Акинфеев сыграл 18 матчей за армейскую команду в текущем сезоне, в которых пропустил 19 мячей, пять раз оставив свои ворота в неприкосновенности. ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков после 17 матчей.

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