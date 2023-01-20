«Ньюкасл» объявил об аренде Криса Вуда в «Ноттингем». Его покупали год назад за € 30 млн

«Ньюкасл Юнайтед» объявил о переходе форварда Криса Вуда в «Ноттингем Форест» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Соглашение предусматривает, что «лесники» должны выкупить игрока по окончании срока аренды.



«Вуд перешёл в наш клуб из «Бёрнли» в январе 2022 года и помог команде Эдди Хау покинуть зону вылета в минувшем сезоне, в итоге клуб занял 11-ю позицию. Форвард забил невероятно важные голы в матчах с «Саутгемптоном» и «Фулхэмом».



Все в «Ньюкасле» желают Крису всего хорошего во второй части сезона», — гласит заявление пресс-службы «сорок».

Команда Эдди Хау занимает четвёртую позицию в турнирной таблице АПЛ (38 очков), «Ноттингем» (20) — на 13-й позиции. Трансфер Вуда в «Ньюкасл» был оформлен январе прошлого года из «Бёрнли» за € 30 млн.

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