Кварацхелия — лидер топ-5 лиг Европы по участию в ударных комбинациях команды

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия является лидером лучших европейских лиг по участию в ударных комбинациях команды с игры в этом сезоне. Об этом сообщает Opta.

По информации источника, в среднем каждую игру грузин участвует в 8,3 комбинации за 90 минут на поле. В указанной выше статистике учитывается сумма ударов, передач под удар и участий в ударных комбинациях, в которых было сделано более десяти передач.

Напомним, Кварацхелия стал игроком итальянского клуба летом 2022 года. В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 15 матчах итальянской Серии А, забил семь голов и отдал семь результативных передач. Ранее Хвича выступал за казанский «Рубин» и «Динамо» из Батуми.

Кварацхелия спел на посвящении в «Наполи»: