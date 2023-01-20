Гаджи Гаджиев назвал показухой отказ болгарского «Левски» играть со «Спартаком»

Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев отреагировал на информацию, согласно которой болгарский «Левски» отказался от участия в товарищеском матче со «Спартаком». Игра должна была пройти 22 января в Дубае.



«Левски» отказался играть с российскими клубами товарищеские матчи? Это показуха, я считаю. Если договорились и ударили по рукам или поставили подписи, в любом случае нужно отвечать за свои слова, поступки и подписи. Причин не знаем, почему так произошло, кто сверху об этом им намекнул, что нельзя играть. Но не хотят – и не надо. Изначально нужно договариваться, будете играть или нет. Не будете играть — сразу скажите. Это бесит, конечно», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.