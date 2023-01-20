Вынесен приговор об отстранении бывшего руководства «Ювентуса» от футбольной деятельности

Федеральный апелляционный суд Италии вынес приговор в отношении бывшего руководства «Ювентуса», сообщает Corriere dello Sport.



Бывший директор команды Фабио Паратичи отстранён от футбольной деятельности на два с половиной года, экс-президент Андреа Аньелли – на два года, столько же не сможет работать в футбольной сфере Маурицио Арривабене. Другие экс-директора «зебр», Федерико Керубини и Павел Недвед, отстранены на один год и четыре месяца и на восемь месяцев соответственно.

Ранее с «Ювентуса» было снято 15 очков в текущем розыгрыше Серии А. Команда опустится с третьей на 11-ю строчку в турнирной таблице. В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Аталантой» (22 января).

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