Вынесен приговор об отстранении бывшего руководства «Ювентуса» от футбольной деятельности
Поделиться
Федеральный апелляционный суд Италии вынес приговор в отношении бывшего руководства «Ювентуса», сообщает Corriere dello Sport.
Бывший директор команды Фабио Паратичи отстранён от футбольной деятельности на два с половиной года, экс-президент Андреа Аньелли – на два года, столько же не сможет работать в футбольной сфере Маурицио Арривабене. Другие экс-директора «зебр», Федерико Керубини и Павел Недвед, отстранены на один год и четыре месяца и на восемь месяцев соответственно.
Ранее с «Ювентуса» было снято 15 очков в текущем розыгрыше Серии А. Команда опустится с третьей на 11-ю строчку в турнирной таблице. В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Аталантой» (22 января).
Все голы Криштиану Роналду в ворота «Интера»
Комментарии
- 20 января 2023
-
23:40
-
23:28
-
23:21
-
23:10
-
23:08
-
23:01
-
23:00
-
22:59
-
22:52
-
22:49
-
22:45
-
22:39
-
22:36
-
22:25
-
22:17
-
22:16
-
22:15
-
22:05
-
22:05
-
22:02
-
22:00
-
21:45
-
21:29
-
21:22
-
21:21
-
21:14
-
21:08
-
20:46
-
20:37
-
20:36
-
20:35
-
20:22
-
20:19
-
20:19
-
20:15
Партнерский контент