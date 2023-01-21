Йозуа Киммих: «Бавария» должна быть более расслабленной, когда лидирует
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Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих после матча 16-го тура немецкой Бундеслиги с «РБ Лейпциг» (1:1) высказался об игре мюнхенской команды.
«Мы были слишком напряжены после того, как завладели мячом, поэтому быстро его отдали. Мы должны быть более расслабленными, лидируя. В конце концов, мы сохраняем дистанцию от соперников в таблице. Если вы взгляните на таблицу, то поймёте, что «РБ Лейпциг» нужна была только победа. Теперь мы хотим обыграть «Кёльн» во вторник», — приводит слова Киммиха Bayern & Germany.
Команда Юлиана Нагельсмана набрала 35 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу Бундеслиги сезона-2022/2023. «Лейпциг» (29) – на третьей позиции. Вторую строчку занимает «Фрайбург» (30).
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