Томас Мюллер рассказал, как приняли Яна Зоммера в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал, как в мюнхенском клубе приняли нового вратаря Яна Зоммера, перешедшего из «Боруссии» Мёнхенгладбах.

«Мы приняли Зоммера довольно мило, но это было быстро. Он хорошо известен в Бундеслиге. Мы знакомы с ним по игре друг против друга. Встречи с ним часто становились для нас не особо приятными.

Как оценю его дебютный матч (с «Лейпцигом» в Бундеслиге (1:1). — Прим. «Чемпионата»)? Ему особо ничего не надо было делать. Пару раз можно было заметить, что это его первый матч за «Баварию», но это совершенно нормально, он привыкнет к этому», — приводит слова Мюллера Blick.

Напомним, «Бавария» приняла решение подписать Зоммера после того, как стало известно, что основной вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер выбыл с травмой до конца текущего сезона.

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