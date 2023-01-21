«Ахмат» объявил о переходе ивуарийского полузащитника Гбамбле
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Полузащитник Нене Гбамбле стал футболистом «Ахмата». Контракт с 20-летним ивуарийским хавбеком рассчитан на три с половиной года. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Грозного в телеграм-канале.
«Гбамбле прибыл в расположение клуба на сборах, прошёл медицинский осмотр и приступил к работе. Мы приветствуем нашего новичка, желаем ему удачи, хороших игр и побед!» — сказано в сообщении.
Последним клубом Гбамбле был словенский клуб «Целе», за который он выступал вместе с российским защитником Григорием Морозовым. Также Гбамбле играл в составе донецкого «Олимпика» и киевского «Рубикона».
В 16 матчах нынешнего сезона за «Целе» Нене Гбамбле забил два гола и отдал три результативные передачи. Агентом футболиста является Дмитрий Селюк.
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