«Ахмат» объявил о переходе ивуарийского полузащитника Гбамбле

Полузащитник Нене Гбамбле стал футболистом «Ахмата». Контракт с 20-летним ивуарийским хавбеком рассчитан на три с половиной года. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Грозного в телеграм-канале.

«Гбамбле прибыл в расположение клуба на сборах, прошёл медицинский осмотр и приступил к работе. Мы приветствуем нашего новичка, желаем ему удачи, хороших игр и побед!» — сказано в сообщении.

Последним клубом Гбамбле был словенский клуб «Целе», за который он выступал вместе с российским защитником Григорием Морозовым. Также Гбамбле играл в составе донецкого «Олимпика» и киевского «Рубикона».



В 16 матчах нынешнего сезона за «Целе» Нене Гбамбле забил два гола и отдал три результативные передачи. Агентом футболиста является Дмитрий Селюк.