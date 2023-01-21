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«Это топ-игрок». Василий Уткин — о дебюте Михаила Мудрика за «Челси»

«Это топ-игрок». Василий Уткин — о дебюте Михаила Мудрика за «Челси»
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Футбольный блогер Василий Уткин высказался о дебюте украинского нападающего Михаила Мудрика за «Челси». 22-летний футболист вышел на поле в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:0) на 56-й минуте.

«Я смотрел, надеясь на дебют Мудрика, и он состоялся. Единственный существенный вывод: все его скиллы, многочисленные и яркие, вполне спокойно выдержат переход на новый уровень. Рейд в штрафную через Гомеса и Милнера был восхитителен по исполнению. Это топ-игрок», — написал Уткин в телеграм-канале.

За отведённое время на поле Михаил Мудрик 28 раз коснулся мяча, отдал 13 из 14 передач, а также выполнил один удар. Также нападающий отметился тремя отборами и одним заработанным фолом. Данные приведены порталом Opta.

Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж». Видеоролик:

Мудрик классно дебютировал за «Челси». Но для победы над «Ливерпулем» этого не хватило Мудрик классно дебютировал за «Челси». Но для победы над «Ливерпулем» этого не хватило
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