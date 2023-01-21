Червиченко предположил, зачем Смолов и Мамаев открывают футбольную академию в Дубае

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об открытии футбольной академии в Дубае футболистом «Динамо» Фёдором Смоловым и бывшим игроком ЦСКА Павлом Мамаевым.

«Я прожил очень много времени в Эмиратах. Я уверен, что Смолов и Мамаев в этой истории просто фронтующие лица. С их заработками и затратами открыть что-то в Дубае — разве что на последние потом в дырявых трусах ходить.



Академия в Эмиратах, может, и ничего. Туда прёт много народу со всего мира. Хотя из не россиян и не жителей постсоветского пространства про Смолова и Мамаева вряд ли вообще кто-то знает. Поэтому привлечь в свою академию людей не из России и Казахстана — это проблематично. Здесь больше пиар-акцент.



С апреля по октябрь в Эмиратах не самое время для игры в футбол, а тем более детям — там жарко и 30 градусов. Летом вообще можно про футбол забыть. Если только они хотят, чтобы у них там ребёнок квакнул, а они потом за это отвечали. Больше история, чтобы подтянуть туда российских детей и родителей и распотрошить на приятное пребывание в Дубае», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.