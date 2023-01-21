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Стукалов рассказал, почему Гамид Агаларов не может повторить успехи своего лучшего сезона

Стукалов рассказал, почему Гамид Агаларов не может повторить успехи своего лучшего сезона
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Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов, тренировавший форварда Гамида Агаларова в момент, когда тот стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги, объяснил, почему у нападающего «Ахмата» в нынешнем сезоне не получается показывать прежние результаты.

«Почему у Агаларова не получается играть так, как в прошлом сезоне? Думаю, что с этим тренерским штабом у него получится. Гамид — специфический футболист. Это игрок штрафной площади. Это не нападающий, который отходит в глубину, принимает мячи, обыгрывает. Это чистый наконечник. У него очень хорошее голевое чутьё и скорость, он может убежать», — рассказал Стукалов в эфире телеканала «Матч Премьер».

В прошлом сезоне Гамид Агаларов забил 19 голов и стал лучшим бомбардиром РПЛ. После он перешёл в «Ахмат» и за грозненский клуб в 10 матчах в турнире забил лишь один мяч.

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