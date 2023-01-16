Гамид Агаларов рассказал, чем занимался в отпуске

Нападающий грозненского «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал, что провёл свой отпуск с пользой, постоянно уделяя время тренировкам.



«В отпуске я не только отдыхал, но и тренировался. Большую часть времени посвятил занятиям. Нам раздали программы, плюс занимался отдельно, так что чувствую себя хорошо. Смогу ли я стать лучше в 2023 году? Тут все зависит только от меня. Сборы проходят в стандартном режиме. В первые дни постоянно шел дождь, но тренировочному процессу это не мешало. Все проходит по плану.



Получил повреждение? Все нормально, такое маленькое. Ничего серьезного нет. Мы хотим побеждать на каждой тренировке, в каждой игре, пусть и товарищеской. Это футбол, тут нужно доказывать свою состоятельность каждый день», — приводит слова Агаларова «Матч ТВ».



«Ахмат» в воскресенье на сборе в турецком Белеке проводит товарищеский матч против сербского клуба «Бачка Топола». Агаларов был заменен после первого тайма, счет не открыт. На 44‑й минуте он забил мяч, но арбитр отменил гол из‑за офсайда.

Новость по теме Ташуев рассказал о работе игроков «Ахмата» на сборах