Девушка, обвинившая Дани Алвеса в сексуальном насилии, отказалась от денежной компенсации

Девушка, обвинившая бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса в изнасиловании и домогательствах, хочет, чтобы его наказали по закону, сообщает El Pais.
Сообщается, что судья напомнил потерпевшей, что в случае обвинительного приговора она имеет право на финансовую компенсацию за травмы и моральный ущерб, однако девушка отказалась от этого права. При этом потерпевшая дала непротиворечивые показания, в то время как Алвес путался и трижды менял свои заявления.
Ранее сообщалось, что Алвес может быть приговорён к лишению свободы на срок от четырёх до 12 лет.
В соответствии с испанским законом «Да есть да» за сексуальное насилие предусмотрен тюремный срок от четырёх до 12 лет. Дани Алвес был заключён под стражу без права внесения залога, а мексиканский клуб «Пумас» расторг с футболистом контракт.
Ранее одна из девушек обвинила Дани Алвеса в том, что он засунул руку ей под нижнее бельё. Предполагаемый инцидент произошёл 30 декабря в одном из ночных клубов. Сам Алвес опровергает подобное развитие событий, на его защиту встала его жена, а также окружение Дани, заявившее, что он пробыл в ночном клубе слишком мало времени.
- 22 января 2023
-
01:33
-
01:17
-
00:57
-
00:50
-
00:43
-
00:23
-
00:15
-
00:04
-
00:03
-
00:01
- 21 января 2023
-
23:52
-
23:41
-
23:34
-
23:22
-
23:19
-
23:11
-
23:00
-
22:57
-
22:56
-
22:42
-
22:40
-
22:34
-
22:26
-
22:25
-
22:24
-
22:20
-
22:19
-
22:01
-
22:01
-
22:00
-
21:58
-
21:40
-
21:39
-
21:37
-
21:30