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Девушка, обвинившая Дани Алвеса в сексуальном насилии, отказалась от денежной компенсации

Девушка, обвинившая Дани Алвеса в сексуальном насилии, отказалась от денежной компенсации
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Девушка, обвинившая бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса в изнасиловании и домогательствах, хочет, чтобы его наказали по закону, сообщает El Pais.

Сообщается, что судья напомнил потерпевшей, что в случае обвинительного приговора она имеет право на финансовую компенсацию за травмы и моральный ущерб, однако девушка отказалась от этого права. При этом потерпевшая дала непротиворечивые показания, в то время как Алвес путался и трижды менял свои заявления.

Ранее сообщалось, что Алвес может быть приговорён к лишению свободы на срок от четырёх до 12 лет.

В соответствии с испанским законом «Да есть да» за сексуальное насилие предусмотрен тюремный срок от четырёх до 12 лет. Дани Алвес был заключён под стражу без права внесения залога, а мексиканский клуб «Пумас» расторг с футболистом контракт.

Ранее одна из девушек обвинила Дани Алвеса в том, что он засунул руку ей под нижнее бельё. Предполагаемый инцидент произошёл 30 декабря в одном из ночных клубов. Сам Алвес опровергает подобное развитие событий, на его защиту встала его жена, а также окружение Дани, заявившее, что он пробыл в ночном клубе слишком мало времени.

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