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«Не дай бог будет роман». Яна Рудковская — о фотографии Жерара Пике с Ириной Шейк

«Не дай бог будет роман». Яна Рудковская — о фотографии Жерара Пике с Ириной Шейк
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Музыкальный продюсер и предприниматель Яна Рудковская в своём телеграм-канале прокомментировала совместную фотографию бывшего испанского футболиста Жерара Пике и российской модели Ирины Шейк.

Жерар Пике завершил карьеру футболиста в ноябре 2022 года. После этого он сконцентрировался на испанской медиалиге и ответах на дисс своей бывшей девушки Шакиры, записавшей музыкальное произведение в адрес экс-защитника «Барселоны». Так, Пике заключил контракт с брендом часов Casio, а однажды проехался по улицам за рулём «Рено». Оба этих бренда были упомянуты Шакирой в негативном ключе, она намекала, что Пике снизил уровень, когда променял её на другую девушку.

Пике пересел за руль Renault после песни Шакиры. Видеоролик:

«Поработай чуточку и с мозгами тоже». Шакира разнесла Пике в новой песне «Поработай чуточку и с мозгами тоже». Шакира разнесла Пике в новой песне
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