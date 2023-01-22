«Не дай бог будет роман». Яна Рудковская — о фотографии Жерара Пике с Ириной Шейк
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Музыкальный продюсер и предприниматель Яна Рудковская в своём телеграм-канале прокомментировала совместную фотографию бывшего испанского футболиста Жерара Пике и российской модели Ирины Шейк.
Жерар Пике завершил карьеру футболиста в ноябре 2022 года. После этого он сконцентрировался на испанской медиалиге и ответах на дисс своей бывшей девушки Шакиры, записавшей музыкальное произведение в адрес экс-защитника «Барселоны». Так, Пике заключил контракт с брендом часов Casio, а однажды проехался по улицам за рулём «Рено». Оба этих бренда были упомянуты Шакирой в негативном ключе, она намекала, что Пике снизил уровень, когда променял её на другую девушку.
Пике пересел за руль Renault после песни Шакиры. Видеоролик:
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