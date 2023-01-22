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Бушманов: удивляет выход Кофрие на такой уровень во Франции после критики в «Спартаке»

Бушманов: удивляет выход Кофрие на такой уровень во Франции после критики в «Спартаке»
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Бывший футболист сборной России и «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением о выступлениях защитника «Клермона» Максимилиано Кофрие, права на которого принадлежат московской команде.

«Удивляет то, что Кофрие вышел на такой уровень игры в «Клермоне» после того, как получал порцию критики в России. Непонятно, что мешало ему показывать такой уровень в «Спартаке».

Думаю, что говорить о том, смог бы он усилить оборону «Спартака», рановато. Надо смотреть, что будет дальше, а руководству и тренерскому штабу — следить за его дальнейшими выступлениями. Возможность продать его за хорошую сумму кажется более реальным вариантом», — приводит слова Бушманова «Матч ТВ».

Напомним, Кофрие стал игроком «Спартака» летом 2021 года. В составе московского клуба футболист сыграл в 26 матчах во всех турнирах. Действующее соглашение Кофрие со «Спартаком» рассчитано до конца июня 2025 года.

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