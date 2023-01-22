Глава «Салернитаны»: с таких ошибок, как у «Ювентуса», нужно начать революцию в футболе
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Президент «Салернитаны» Данило Иерволино высказался о наказании туринского «Ювентуса» в виде лишения 15 очков в Серии А за финансовые махинации.
«Футбол должен совершенствоваться. Команды должны смиренно принимать последствия своих действий. Нужно идти вперёд и с ошибок, подобных нарушению «Ювентуса», начать революцию в футболе, которая будет включать введение чётких правил и большего количества проверок, чтобы такие вещи никогда не повторились», — приводит слова Иерволино Football Italia со ссылкой на DAZN.
Напомним, после снятия очков туринский «Ювентус» занимает десятое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2022/2023, имея в активе 22 очка. Лидером соревнований является «Наполи» (50).
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