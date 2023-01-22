«Спартак» объявил стартовый состав на товарищеский матч с клубом из Узбекистана
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«Спартак» представил стартовый состав на товарищеский матч с клубом АГМК из Узбекистана. Встреча состоится сегодня, 22 января, на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Начало игры — в 16:15 мск.
«Спартак»: Волков, Хлусевич, Маслов, Джикия, Классен, Пяткин, Зобнин, Зорин, Игнатов, Кейта Бальде, Николсон.
Запасные: Максименко, Шитов, Чернов, Веденеев, Рыбус, Денисов, Литвинов, Иванников, Пруцев, Зиньковский, Соболев, Мелёшин.
АГМК — клуб из Алмалыка (Ташкентская область), основанный в 2004 году. Он дважды становился бронзовым призёром чемпионата Узбекистана (в 2020 и 2021 годах), в 2018-м выиграл Кубок страны.
27 января у «Спартака» запланирован товарищеский матч с болгарской командой. Подопечные Гильермо Абаскаля должны сыграть с «Ботевом».
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