Тренер «Специи» разочарован возможным уходом Кивёра в «Арсенал»

Главный тренер «Специи» Лука Готти высказался о скором переходе защитника Якуба Кивёра в «Арсенал».

«Я очень рад за Кивёра, за то, какую возможность он создал для себя. Это также самая крупная продажа в истории «Специи», и я думаю, что клуб тоже очень рад. Однако я не могу быть довольным самим переходом. Есть тренеры, которые постоянно жалуются и просят усилений. Я не такой. Но я часто оказываюсь в ситуации, когда мои клубы совершают сделки с большой выгодой.

Это не значит, что игроки, которые приходят на смену уходящим, хуже. Они просто не так хорошо готовы проявлять себя. Это разочаровывающий момент для тренера. Потому что ты не можешь насладиться плодами своего труда, когда работаешь над развитием игроков. Их продают, и ты словно нажимаешь кнопку сброса», — приводит слова Готти Goal.