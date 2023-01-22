Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Сенников считает Адвоката и Спаллетти лучшими иностранными тренерами в истории РПЛ

Дмитрий Сенников считает Адвоката и Спаллетти лучшими иностранными тренерами в истории РПЛ
Комментарии

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, каких специалистов считает лучшими иностранными тренерами в истории Российской Премьер-Лиги.

«Что касается лучшего иностранного тренера в истории РПЛ, назову двух специалистов, работавших в «Зените» — Дик Адвокат, который вместе с командой выиграл Кубок УЕФА, и Лучано Спаллетти», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, Дик Адвокат возглавлял «Зенит» с 2006 по 2009 год, а с 2010 по 2012 год занимал пост главного тренера сборной России. Нидерландский специалист привёл «Зенит» к победе в чемпионате России, а также выигрышу Кубка и Суперкубка УЕФА. Лучано Спаллетти тренировал санкт-петербургский клуб с 2009 по 2014 год. Под руководством итальянца «Зенит» дважды становился чемпионом России.

Новость по теме
Булыкин заявил, что считает Дика Адвоката лучшим иностранным тренером в истории РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023