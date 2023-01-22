Валерий Гладилин назвал Гуса Хиддинка лучшим иностранным тренером, работавшим в России

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин считает экс-наставника сборной России Гуса Хиддинка лучшим иностранным тренером, работавшим в российском футболе.
«Гус Хиддинк — лучший иностранный тренер чемпионатов России, который работал в России. Да, трудился в сборной, а не в клубе. Но Евро-2008 получился удачным для России — был результат на самом турнире. По этой причине выбираю его», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год. Он стал первым иностранцем, возглавившим российскую национальную команду. В 2008 году специалист привёл команду к бронзовым медалям чемпионата Европы. В четвертьфинальном матче того турнира российские футболисты сумели обыграть одного из главных фаворитов Евро – сборную Нидерландов – со счётом 3:1.
Кроме того, Хиддинк тренировал махачкалинский «Анжи».
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