«Атлетик» — «Реал»: Бензема открыл счёт в матче на 24-й минуте

Сегодня, 22 января, проходит матч 18-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Атлетик» играет с «Реалом». Встреча проходит на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Стартовый свисток главного арбитра Хосе Санчеса Мартинеса прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Гол Бензема
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko
На 24-й минуте у «Реала» появилась возможность открыть счёт в этой встрече. Марко Асенсио головой скинул мяч нападающему Кариму Бензема, который точным ударом переправил его в сетку — 1:0.
У «Атлетика» 26 очков по итогам 17 матчей. От зоны еврокубков команду отделяет два очка. «Реал» занимает второе место испанского чемпионата, набрав 38 очков в 16 встречах. Подопечные Карло Анчелотти отстают от лидирующей «Барселоны» на три очка.
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