Григорян: Миранчук нашёл свой клуб. В «Аталанте» надо действовать на пределе возможностей

Российский тренер Александр Григорян прокомментировал выступление полузащитника Алексея Миранчука в итальянском «Торино».

«Алексей молодец. Он нашёл свою команду. В «Аталанте» нужно было отрабатывать, вести единоборства, действовать на пределе своих возможностей. Здесь есть возможность отдохнуть. Он может всё обдумать, взвесить всё, реализовать свои лучшие качества.

Гол? Защитники привыкли, что перед ударом делается замах. А Миранчук бьёт такие удары практически без замаха», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, в 13 матчах за «Торино» в нынешнем сезоне итальянского чемпионата Миранчук записал на свой счёт четыре забитых гола и одну результативную передачу.

Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»