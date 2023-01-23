Кузьмичёв: «Бешикташ» сделал смешное предложение. Это неуважение к Баринову и «Локомотиву»
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался о несостоявшемся переходе полузащитника команды Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».
«Насколько я знаю, «Бешикташ» прислал первое смешное предложение, на которое «Локомотив» ответил отказом. После этого турецкий клуб больше ничего не присылал. Турки готовили предложение на 5 млн? Вроде готовили, но в итоге ничего не прислали.
Поняли, что есть более дешёвый вариант? Может быть. Но предложение «Бешикташа» было неприемлемым. Это неуважение к клубу и игроку», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».
Ранее генеральный директор «Бешикташа» Сейчун Казанчи заявил, что его команда не предлагала «Локомотиву» за трансфер полузащитника Дмитрия Баринова € 1,2 млн.
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