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«Второй отец». Павлюченко назвал Хиддинка лучшим иностранным тренером, с которым работал

«Второй отец». Павлюченко назвал Хиддинка лучшим иностранным тренером, с которым работал
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Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко высказался о лучшем иностранном тренере, с которым работал.

«Все знают, что Гус Хиддинк — мой второй отец (смеётся). Все самые хорошие футбольные воспоминания связаны как раз с ним.

С Гарри Реднаппом отношения были не такие хорошие и тёплые, как с Гусом, но я у него играл и чего-то добился в «Тоттенхэме». Реднаппа, конечно, тоже можно было назвать, но Хиддинк всё-таки для меня ближе. Гус — величина», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Хиддинк тренировал сборную России с 2006 по 2010 год. Он стал первым иностранцем, возглавившим российскую национальную команду. В 2008 году специалист привёл команду к бронзовым медалям чемпионата Европы. В четвертьфинальном матче того турнира российские футболисты сумели обыграть одного из главных фаворитов Евро – сборную Нидерландов – со счётом 3:1.

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