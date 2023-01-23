Даниил Одоевский рассказал о своём дне рождения на сборах «Зенита»

Российский голкипер «Зенита» Даниил Одоевский поделился тем, как прошёл его день рождения на сборах команды.



«С каким настроением проснулся на сборе в Катаре? С рабочим. Те, кого встретил на завтраке, поздравили с утра. А перед тренировкой уже вся команда – фирменным тоннелем. Всё прошло в рабочем режиме, потому что у нас ещё двусторонка была. Все к ней готовились. Пару лет назад тоже прошёлся по тоннелю. Пока в этом смысле ничего не изменилось (улыбается).



Тренировка была интенсивной, а игра — интересной. Но ребята в какой‑то момент прилично завелись. В то же время получили приличную нагрузку, а значит, сегодня вечером заслуженный отдых.



Я же на сборы начал не с 18 лет ездить — раньше. Так что, можно сказать, уже привык. Как любят друзья поздравлять — в 00 часов 00 минут 00 секунд. Видео прислали. Отдыхали за меня.



Торт праздничный будет? Я куплю. Я не буду есть. Куплю и поставлю, а там каждый пусть сам решает, можно ему или нельзя.



Как оценю первую неделю сборов? Классно. Все втянулись. Мы думали, что окажется труднее морально. Но все до сих пор веселы, улыбаются. Но нагрузки при этом тяжелее, чем раньше. Так говорят», – приводит слова Одоевского «Матч ТВ».

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