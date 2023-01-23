Адвокат: очень доволен, что меня считают лучшим иностранным тренером в российском футболе!

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат поблагодарил футбольных деятелей России за выбор его в качестве лучшего иностранного специалиста в местном футболе.
«Я очень доволен, что меня считают лучшим иностранным тренером в российском футболе! Большое спасибо! Прекрасно провёл время в России, работая сначала в «Зените», а потом в российской сборной», — сказал Адвокат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Дик Адвокат возглавлял «Зенит» в период с 2006 по 2009 год. За это время санкт-петербургский клуб стал чемпионом страны и обладателем Суперкубка России, а также завоевал Кубок УЕФА, когда в финале был обыгран шотландский «Рейнджерс» (2:0). В матче за Суперкубок УЕФА сине-бело-голубые взяли верх над «Манчестер Юнайтед», победителем Лиги чемпионов (2:1).
С 2010 по 2012 год Адвокат тренировал сборную России, с которой не вышел из группы на чемпионате Европы.
- 23 января 2023
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