Агент: Мойзес хочет остаться в ЦСКА, но это возможно только при активации выкупа

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы защитника ЦСКА Мойзеса, высказался по поводу будущего своего клиента. По словам Гарсии, футболист хочет остаться в Москве, но это будет возможно лишь в случае, если ЦСКА активирует опцию выкупа по окончании аренды.

«Мойзес легко адаптировался в России, хоть прежде и не играл за пределами Бразилии. Он хочет остаться в ЦСКА, но это случится, только если клуб активирует опцию выкупа по окончании аренды», – приводит слова Луиса Фернандо Гарсии Metaratings.

Напомним, ранее сам Мойзес заявлял о желании остаться в армейской команде на долгое время. Защитник провёл за ЦСКА 13 матчей в Российской Премьер-Лиге и отдал одну голевую передачу. Права на футболиста принадлежат бразильскому «Интернасионалу», аренда в московском клубе рассчитана до июня 2023 года.