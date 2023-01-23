Нуралы Алип отреагировал на малое количество игрового времени в «Зените»
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Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о малом игровом времени в команде.
«Малое количество игрового времени? Для меня это стимул расти дальше. В «Зените» очень большая конкуренция, это совершенно нормально для такого клуба. Я стараюсь никак не реагировать, просто молча работаю ещё больше и знаю, что, если буду прогрессировать, обязательно получу свой шанс. Думаю, предстоящий год будет даже успешнее предыдущего.
Критика в СМИ? Если честно, я об этом не думаю: практически не веду соцсети, комментарии спортивных журналистов не читаю. Вижу только то, что мне лично присылают близкие. Моё дело — работать, пахать, доказывать», — приводит слова Алипа пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
23-летний Алип играет за «Зенит» с февраля 2022 года.
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