Нуралы Алип отреагировал на малое количество игрового времени в «Зените»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип высказался о малом игровом времени в команде.

«Малое количество игрового времени? Для меня это стимул расти дальше. В «Зените» очень большая конкуренция, это совершенно нормально для такого клуба. Я стараюсь никак не реагировать, просто молча работаю ещё больше и знаю, что, если буду прогрессировать, обязательно получу свой шанс. Думаю, предстоящий год будет даже успешнее предыдущего.



Критика в СМИ? Если честно, я об этом не думаю: практически не веду соцсети, комментарии спортивных журналистов не читаю. Вижу только то, что мне лично присылают близкие. Моё дело — работать, пахать, доказывать», — приводит слова Алипа пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

23-летний Алип играет за «Зенит» с февраля 2022 года.