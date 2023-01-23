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Кафанов: Карпин сказал Песьякову: «Голеностоп — это не травма. Убирай костыли, скоро матч»

Кафанов: Карпин сказал Песьякову: «Голеностоп — это не травма. Убирай костыли, скоро матч»
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Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о требованиях Валерия Карпина к голкиперу ростовчан и национальной команды Сергею Песьякову.

«Песьяков получил травму в сборной. Врачи тогда сказали, что Сергей выбыл на три недели. Георгич к нему тогда подошёл и сказал: «Убирай костыли, через неделю ты играешь с «Ахматом». Голеностоп — это вообще не травма».

Как Песьяков отыграл тот матч? Без ошибок, «на ноль». Возвращаясь к вопросу мышления – человек, не тренируясь неделю, вышел и уверенно провёл все 90 минут. Мышцы не тренировались, но в голове всё было разложено по полочкам, отсюда и результат. Вратарь — это в первую очередь про мозги», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

34-летний Песьяков сыграл 21 матч за «Ростов» в текущем сезоне, четырежды оставив свои ворота в неприкосновенности.

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