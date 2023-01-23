Жерара Пике заподозрили в измене его новой девушке

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании, а ныне президент испанской медийной футбольной лиги Жерар Пике вновь подозревается в измене, сообщает El Tiempo со ссылкой на испанское телешоу Socialité.
По информации источника, футболист был неверен своей новой девушке, испанской модели Кларе Чиа Марти. В конце прошлого года Пике был замечен в компании юриста из Барселоны Джулии Пуч в одном из своих любимых мест. Сообщается, что Пике и Пуч находились в отношениях два или три года. В окружении девушки отказались комментировать эту информацию. Также сообщается, что истории Шакиры, Пике, Пуч и Марти могут быть связаны.
Напомним, в июне 2022 года Пике расстался с певицей Шакирой после 11 лет совместной жизни из-за измен футболиста. Позже Пике представил свою новую девушку.
- 23 января 2023
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