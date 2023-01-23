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Роберто Манчини: сборная Италии должна попытаться искупить вину за непопадание на ЧМ

Роберто Манчини: сборная Италии должна попытаться искупить вину за непопадание на ЧМ
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о целях своей команды на 2023 год и заявил, что итальянцы должны реабилитироваться перед болельщиками за непопадание на чемпионат мира в Катаре. Напомним, в стыковом матче «Скуадра адзурра» уступила Северной Македонии с минимальным счётом.

«Мы должны попытаться искупить свою вину. Это будет важный год, в котором нас ждут финальный турнир Лиги наций и квалификация на следующий чемпионат Европы. В этих матчах мы должны совершить как можно меньше ошибок», — приводит слова Манчини Football Italia.

В квалификации к Евро-2024 итальянцы встретятся с командами Англии, Мальты, Северной Македонии и Украины. Команда Роберто Манчини – действующий чемпион Европы.

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