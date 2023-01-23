В «Челси» не хотят платить за хавбека «Бенфики» Энцо Фернандеса требуемые € 120 млн

«Челси» не оставил попыток подписать полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса в зимнее трансферное окно. Однако, как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, синие не хотят платить за талантливого игрока требуемые португальцами € 120 млн.

Руководство лондонского клуба планирует сделать ещё одно предложение, которое проверит позицию лиссабонцев и заставит их решать, соглашаться ли на переход в последние дни трансферного окна. Сам игрок хочет перейти в команду Грэма Поттера, что также может повлиять на потенциальный трансфер.

Кроме Фернандеса, «Челси» также рассматривает и другого игрока на схожую позицию — Мойсеса Кайседо из «Брайтона». Синие не отказались от трансфера ни одного из игроков, несмотря на то что переход любого из них будет крайне дорогостоящим.

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