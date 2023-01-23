Форвард «Ман Юнайтед» Рашфорд забил больше всех голов после ЧМ в топ-5 лигах Европы

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд показывает впечатляющую статистику — форвард забил уже девять голов во всех турнирах после окончания чемпионата мира и возобновления клубного сезона. Как сообщает статистический портал Opta Sport, по этому показателю 25-летний форвард превзошёл остальных игроков из команд топ-5 лиг Европы.

На счету Рашфорда пять голов (и одна результативная передача) в последних шести матчах английской Премьер-лиги. Также форвард забил три мяча в рамках двух встреч Кубка лиги и один в Кубке Англии.

Всего у нападающего 17 мячей и пять голевых передач за 28 матчей, проведённых во всех турнирах, включая Лигу Европы. Также на его счету три мяча в составе сборной Англии в пяти играх чемпионата мира.