«Истории про «конверты» были». Шалимов — о выступлении в Италии после наказания «Ювентуса»

Бывший игрок ряда итальянских клубов Игорь Шалимов рассказал, что в бытность его выступлений в Серии А в клубах лиги практиковали выплату заработной платы в обход официальных расходных ведомостей.
«Тогда Италия была… Истории про «конверты» были, и немалые. Поэтому тогда туда и ехали все лучшие. Деньги были все в Италии в начале 90‑х годов. Поэтому там и «прихватили» некоторые клубы, всё почистили. В плане финансов стало более чисто», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».
В период с 1991 по 1999 год Шалимов выступал в «Фодже», «Интере», «Удинезе», «Болонье» и «Наполи».
Напомним, «Ювентус» был лишён 15 очков в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии из-за финансовых махинаций. Временное отстранение от футбола получили функционеры туринцев, которые ранее занимали руководящие должности в команде.
У «Арсенала» +5, у «Ювентуса» -15. ХиТ#131
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