Бэйл примет участие в профессиональном турнире по гольфу с призовым фондом в $ 9 млн

Бывший футболист «Реала» и «Тоттенхэма» Гарет Бэйл примет участие в профессиональных соревнованиях по гольфу PGA Tour. Напомним, недавно валлиец объявил о завершении игровой карьеры.



Бэйл примет участие в турнире AT&T Pebble Beach Pro-Am, призовой фонд которого составляет $ 9 млн. Мероприятие состоится с 2 по 5 февраля, в турнире примут участие 156 профессиональных игроков в гольф, в том числе победитель US Open Мэтт Фитцпатрик, а также 156 любителей.



Напомним, после выхода сборной Уэльса на Евро-2020 полузащитник отпраздновал это событие с флагом своей страны, на котором была надпись: «Уэльс. Гольф. Мадрид. Именно в таком порядке». Этим поступком он вызвал гнев многих болельщиков «Реала», за который тогда выступал.

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