Датский клуб отказался от товарищеского матча с ЦСКА из-за политического давления

Датский футбольный клуб «Вайле» отказался от товарищеского матча с московским ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По словам собеседника «Чемпионата», на команду надавили и вынудили принять такое решение по политическим соображениям.

Напомним, ранее болгарский клуб «Левски» отказался принимать участие в контрольных матчах с «Уралом» и «Спартаком», мотивировав своё решение с болельщиками, которые выступали против игр с российскими командами. Красно-белые и екатеринбуржцы потребуют у болгарского клуба компенсацию за отказ от участия в матчах.

ЦСКА в 2023 году успел провести две товарищеские встречи — сыграл вничью с танзанийским клубом «Симба» (2:2), а также обыграл «Оренбург» с минимальным счётом.